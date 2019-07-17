Seher Dilovan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SEHER DİLOVAN KİMDİR?
Doğum tarihi : 04.Mart.1971
Seher Dilovan kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Balık
Meslek : Şarkıcı
Seher Dilovan doğum yeri : Ankara
SEHER DİLOVAN BİYOGRAFİSİ
Seher Dilovan, 4 Mart 1971 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Aslen Tunceli Mazgirt'li ve alevi Kürt kökenlidir. Bir kız kardeşi vardır. Esas adı Dilovan Açıkgöz’dür.
11 yaşındayken bir yıl boyunca devam ettiği Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimini maddi imkânsızlıklar yüzünden bıraktı, 15 yaşında girdiği sınavları kazanarak Ankara Radyosundan profesyonel müzik hayatına adım attı. Ankara Radyosu gençlik korosu'nda altı ay stajyer olarak yer aldı.
Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur.
Hak-Par Genel Başkanı Kemal Burkay Seher Dilovan’ın dayısıdır. Seher Dilovan, albüm çalışmaları dışında İsviçre'nin başkenti Cenevre'de yaşamaktadır ve orada bir restoran işletmektedir.
Seher Dilovan, evlidir ve 2002 doğumlu bir oğlu vardır.
Albümleri :
1992 – Ayvacı
1994 - Vur Eller Oynasın
1995 - Seher Yeli
1996 - Sabret Gönül
2000 - Dardayım
2002 - Seni Bulana Kadar
2005 - Cemre
2006 - Bahar Türküleri
2008 - Dokunmayın Keyfine Yalan Dünyanın
2008 - Yıkılası Karlı Dağlar
2009 - Türkülerle Yeniden
2011 - Gülümse
2014 - Seher Vakti
Filmleri :
1995 - Irmakların Türküsü
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