Seher Dilovan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEHER DİLOVAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 04.Mart.1971

Seher Dilovan kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Şarkıcı

Seher Dilovan doğum yeri : Ankara

SEHER DİLOVAN BİYOGRAFİSİ

Seher Dilovan, 4 Mart 1971 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Aslen Tunceli Mazgirt'li ve alevi Kürt kökenlidir. Bir kız kardeşi vardır. Esas adı Dilovan Açıkgöz’dür.

11 yaşındayken bir yıl boyunca devam ettiği Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimini maddi imkânsızlıklar yüzünden bıraktı, 15 yaşında girdiği sınavları kazanarak Ankara Radyosundan profesyonel müzik hayatına adım attı. Ankara Radyosu gençlik korosu'nda altı ay stajyer olarak yer aldı.

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur.

Hak-Par Genel Başkanı Kemal Burkay Seher Dilovan’ın dayısıdır. Seher Dilovan, albüm çalışmaları dışında İsviçre'nin başkenti Cenevre'de yaşamaktadır ve orada bir restoran işletmektedir.

Seher Dilovan, evlidir ve 2002 doğumlu bir oğlu vardır.



Albümleri :

1992 – Ayvacı

1994 - Vur Eller Oynasın

1995 - Seher Yeli

1996 - Sabret Gönül

2000 - Dardayım

2002 - Seni Bulana Kadar

2005 - Cemre

2006 - Bahar Türküleri

2008 - Dokunmayın Keyfine Yalan Dünyanın

2008 - Yıkılası Karlı Dağlar

2009 - Türkülerle Yeniden

2011 - Gülümse

2014 - Seher Vakti

Filmleri :

1995 - Irmakların Türküsü