Şehidin var Türkiye! İdlib'de görev yapan Atalay Özgüvener hayatını kaybetti!

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yaklaşık 1 yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başlayan 21 yaşındaki Atalay Özgüvener, İdlib'de akşam saatlerinde duş aldığı sırada kalbi ağrıyınca apart topar hastaneye kaldırıldı. Burada, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Özgüvener'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Özgüvener'in şehadet haberi, Ankara'da yaşayan baba ocağına ulaştı. Evin önünde belediye taziye çadırı kuruldu. Baba Özer Özgüvener, taziyeleri kabul ederken, oğlu Atalay ile vefatından yaklaşık 3 saat önce görüntülü konuştuğu ve oğlunun yakın zamanda izne geleceğini söylediği öğrenildi.





Atalay Özgüvener'in cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek.