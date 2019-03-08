Şehir Hastaneleri ücretli mi? Şehir Hastaneleri muayene ücreti nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği şehir hastaneleri hakkında tüm vatandaşlar merakla araştırma yapıyor. Seçim mitinglerinde Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı Şehir Hastaneleri büyük imkanlarıyla ve lüksüyle herkesi mutlu ediyor. Peki Şehir hastaneleri ücretli mi? Muayene ücreti nedir? İşte merak edilenler haberimizde...

ŞEHİR HASTANELERİ ÜCRETLİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehir hastanelerine ilişkin önemli bilgiler verdi. Bakan Koca "Hastanemiz çok lüks olduğu için hastalar önce 'Ayrıca para ödeyecek miyim?' diye endişe ediyor. Rahat olsunlar, herhangi bir ödeme yapmayacaklar” dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilkent Şehir Hastanesi’nde Şehir Hastaneleri hakkında tüm merak edilenleri açıkladı. Hastanenin resmi açılışı 14 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak ancak hasta kabulü başlamış, hatta öyle ki Sağlık Bakanı hastalarla ilgili bilgi verirken ekranda sayılar hızla güncelleniyordu.

ŞEHİR HASTANELERİ MUAYENE ÜCRETİ NEDİR?

Bilkent Şehir Hastanesi poliklinik hizmetleri haricinde 6 ayrı blok halinde hizmet veriyor. Adı Bilkent Şehir Hastanesi ama aslında 6-7 hastanenin bir araya getirilmesi gibi bir şey. O nedenle şimdiye kadar hastane denilince aklınıza gelen büyüklükleri unutun. Tam kapasite devreye girdiği zaman günde 30 bin hastanın kabul edilmesi bekleniyor. Sizi rakamlara boğmak istemiyorum ayrıca bu büyüklük sizi korkutmasın. Bloklar arası geçişlerde, hastalara birtakım imkânlar getirilmeye çalışılıyor.

ŞEHİR HASTANELERİ NEDİR?

Hastalara sunulan fiziki mekânların büyüklüğü ve sağlık personelinin daha iyi imkânlar içinde hizmet vermesi elbette ki önemli. Şifa dağıtan doktorlarımızın küçük poliklinik odalarında günde yüzlerce hastaya bakması devrinin bitmesi gerekiyordu. Ama asıl mekânların büyüklüğünden ziyade verilen sağlık hizmetinin niteliği önemli. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da aynı soruyu sorup cevabı kendisi verdi; “Şehir hastaneleri görkem ve büyüklükleriyle olan hastaneler mi yoksa fonksiyonel olarak neye karşılık bu şehir hastanelerini inşa ediyoruz” dedi. Sözlerini biraz daha açtı; "Şehir hastanelerini biz bulunduğu bölgenin son noktada hizmeti veren sağlık üsleri olarak konumlandırıyoruz. Bölgenin sağlık üssü olma anlamında hem nitelikli hizmet hem fiziki şartlarıyla ileride olan hem ileri teknolojisiyle ile önde olan hem nitelikli insan kaynağı ile önde olan hem de branş çeşitliliğiyle birçok alanda son nokta olarak görülen ve hastanın kanalize olduğu sağlık üssü olarak planlamak istiyoruz” diye anlattı. Yani Şehir Hastanesi'ne gidince oradan başka bir yere sevk olmayacaksınız. Tedaviniz tamamlanıp oradan çıkacaksınız.

ŞEHİR HASTANELERİNDE HASTA GARANTİSİ VERİLDİ Mİ?

Peki şehir hastanesi olunca mutlaka kamu-özel iş birliğiyle mi yapılması gerekiyor? Sağlık Bakanı Koca, "Sadece kamu özel iş birliği yaklaşımıyla inşa edilen ve adına şehir hastaneleri denilen yapıyla olması gerekmiyor” dedi. Van'dan örnek verdi. Kamu kaynaklarıyla yapılan Van Bölge Hastanesi'nin, şehir hastanesine dönüştürüleceğini söyledi. Kamu kaynaklarıyla yapılıyorsa kamu, yoksa kamu-özel ortaklığı.

Şehir hastaneleriyle ilgili dolaşan bir rivayet var. Araç geçiş sayısı garantisinin verildiği bazı köprü ve otoyollar gibi şehir hastanelerine de hasta garantisi verildiği iddiasını kasdediyorum. Örneğin 1 yılda 1 milyon hasta gelecek. Bu sayının altında kalırsa farkı devlet karşılayacak gibi. Sağlık Bakanı Koca’ya bunu da sorduk. Hatta en fazla soru bu konuda geldi.

“Şehir hastanelerinde hasta garantisi diye bir şey söz konusu değil” dedi. Peki hastaneyi yapan özel sektöre ne ödeniyor?

Kullanım bedeli yani kira ödüyoruz. Bu ne kadar? 25 yıl boyunca kira ödenecek. Bakan Koca, ”Kullanımla ilgili herhangi bir hasta garantisi asla söz konusu değil” dedi.

Görüntüleme, laboratuvar gibi tıbbi hizmetlerle ilgili yapılan bir ödeme var. Bunun süresi ise 5 yıl.

Sağlık Bakanı, ”Görüntüleme ve laboratuvarda Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları söz konusu. SUT fiyatlarında, görüntüleme hizmetlerinde yüzde 70’e kadar eşik/değer anlamında yüzde 40 indirim alıyoruz” dedi.

ŞEHİR HASTANESİ HASTALAR EK ÜCRET ÖDEYECEK Mİ?

Hastaların bunu kafaya takmasına gerek yok. Çünkü herhangi bir devlet hastanesinde ne ödüyorsanız burada da onu ödeyeceksiniz. Hastalar ayrı bir ücret ödeyecek mi diye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da sordum. ”Hastanemiz çok lüks olduğu için hastalar önce ayrıca para ödeyecek miyim diye endişe ediyor. Rahat olsunlar, herhangi bir ödeme yapmayacaklar” dedi. Rahat olun, ayrıca bir ödeme yapmayacaksınız. Peki şehir hastanesinden randevu almak zor mu? Tam aksine kolaylaştırmışlar. Hastanenin sayfasına girip internet üzerinden de randevu alabiliyorsunuz.

Şehir hastaneleri bir model, onların başarısı Türkiye modelinin de başarısı olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Şehir hastanelerimize Kazakistan, Romanya gibi birçok ülkeden; sağlık sistemimize ise Malezya gibi ülkelerden talepler var” dedi.

ŞEHİR HASTANELERİ NEREDE VAR 2019?

1- Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin 2019 yılında hizmete açılması planlanıyor.

Toplam 3 bin 577 yatak kapasitesine sahip olacak dev hastane içerisinde 797 poliklinik, 125 ameliyathane, 958 tek kişilik oda ve 649 çift kişilik oda olacak.

2- Bursa Şehir Hastanesi

2019'da hizmete girmesi öngörülen bin 355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından inşa ediliyor.

Toplam 334 poliklinik bulunacak hastanenin içerisinde 448 tek kişilik oda, 195 çift kişilik oda, 33 ameliyathane yer alacak.

3- Gaziantep Şehir Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün yaptırdığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nin 2019 ve 2020 döneminde tamamlanarak açılması öngörülüyor.

Toplam bin 875 yatak kapasiteli olarak inşa edilen dev şehir hastanesinde 468 poliklinik, 940 tek kişilik oda, 315 çift kişilik oda, 62 ameliyathane bulunacak.



4- Tekirdağ Sağlık Yerleşkesi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından kamu-özel işbirliği modeliyle hayata geçirilen Tekirdağ Sağlık Yerleşkesi'nin 2019'da açılması planlanıyor.

172 tek kişilik oda, 102 çift kişilik oda, 15 ameliyathanesi bulunacak hastane 480 yatak kapasitesine sahip olacak.

5- Kütahya Şehir Hastanesi

Kamu-özel işbirliği modeliyle Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Kütahya Şehir Hastanesi 600 yatak kapasiteli olarak hayata geçiriliyor.

2019-2020 döneminde hizmete girmesi planlanan projenin içerisinde 172 poliklinik, 236 tek kişilik oda, 136 çift kişilik oda, 15 ameliyathane yer alacak.

6- Kocaeli Şehir Hastanesi

Toplam bin 180 yatak kapasitesine sahip olacak Kocaeli Şehir Hastanesi'nin 2019-2020 döneminde açılması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan hastane, 240 poliklinikten, 364 tek kişilik odadan, 189 çift kişilik odadan, 62 ameliyathaneden oluşacak.

7- Manisa Şehir Hastanesi

2019 yılında hizmete açılması planlanan bir diğer hastane ise Manisa Şehir Hastanesi. 558 kapasitesi hastane Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçiriliyor.

Manisa Şehir Hastanesi'nin içerisinde 174 poliklinik, 200 tek kişilik oda, 100 çift kişilik oda, 19 ameliyathane bulunacak.

İçerisinde 264 poliklinik, 402 tek kişilik oda, 191 çift kişilik oda, 36 ameliyathane bulunacak Eskişehir Şehir Hastanesi'nin 2019'da açılması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün kamu-özel işbirliği modeliyle yaptırdığı dev sağlık kampüsü bin 81 yatak kapasitesine sahip olacak.