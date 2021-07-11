Şehir hayatından sıkılıp köy hayatına geçiş yapan ünlü isimler

Belki bir anda verilebilecek bir karardır, belki de uzun süre düşünmek gereklidir... Kimileri pat diye çekip giderken kimileri hala düşünme aşamasında! Metropol hayatından sıkılıp doğayla iç içe daha sakin ve dingin bir hayat yaşamak isteyen ünlüler köye kaçıyor. İşte o isimler...

GÖKSEL

Pop müziğin sevilen ismi Göksel konserler dışında hayatını Muğla'nın Göcek ilçesinde sürdürüyor. İstanbul’da kendini iyi hissetmediğini ve ani bir kararla Göcek’e yerleştiğini söyleyen başarılı şarkıcı, evine kurduğu stüdyo sistemi ile de kayıtlarına köy evinde devam ediyor. Göksel, taşınmasına yardımcı olan en büyük etkenin pandemi dönemi olduğunu söyledi.

KIRAÇ

Şarkıcı Kıraç da köy hayatını tercih edenlerden. Kıraç, Eşi Ayşe Şule Bilgiç ve çocuklarıyla birlikte, 5 yıldır yılın belirli dönemlerinde Beykoz’a bağlı Ali Bahadır Köyü’ndeki bir çiftlikte yaşıyor.

ÖZGÜ NAMAL

Kaş’a yerleşen Özgü Namal ve ailesi, aile yaşantılarını gözlerden ve İstanbul’dan uzakta yaşıyor. İkinci Özgü Namal kalabalıktan uzak yaşamayı tercih eden ünlülerden oldu.

TUĞBA ÖZAY

Uzun süredir sevenlerinden ve televizyon dünyasından uzak olan Tuğba Özay, 1997 yılında satın aldığı çiftliğe yerleşti. Manavgat’ta rahat bir hayat süren Özay, mecbur kalmadıkça İstanbul’a gelmeyi tercih etmiyor.

YILMAZ ERDOĞAN

Yıllar önce Muğla’da bir çiftlik satın alan Yılmaz Erdoğan organik tarım ürünleriyle ilgileniyor. Genel projelerine devam eden Erdoğan sadece iş için İstanbul’u tercih ediyor. Onun dışında tüm zamanını Köyceğiz’deki evinde geçiriyor.

ASLIHAN GÜRBÜZ

Doğa tutkusu ve organik besinlere hassasiyetiyle bilinen başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz organik tarım eğitimi almayı da ihmal etmedi. İş dışında soluğu sık sık köyde alıyor.

ÖZLEM TEKİN

Belki de köy hayatı akımını başlatan ilk isim Özlem Tekin’dir. Yıllardır sahnelerden uzak olan rock müziğin efsane ismi, tarlası ve arkadaşlarıyla mutlu bir köy hayat yaşıyor. Bodrum'un Milas ilçesine çok çabuk ayak uyduran Tekin'in, geçtiğimiz senelerde köyden, markete atıyla gitmesi çok konuşulmuştu.

HAYKO CEPKİN

Yıllar önce İstanbul’la ilişkisini kesen Hayko Cepkin, Güney’e, Selçuk’a yerleşip, Şirince’de açtığı kamp alanında çalışıyor. Yöre halkının da sevgisini kazanan Cepkin, sakin hayatına çabuk alıştığını, gerekmediği sürece metropol hayatını tercih etmediğini dile getirmişti.

EGE

90’ların efsane isimlerinden Ege, Bodrum, Gümüşlük’te ağaçtan ev yaptı. Ege, çalışmalardan vakit buldukça soluğu bu ağaç evde alıyor.