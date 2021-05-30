Şehirler arası otobüslere normalleşme güncellemesi: 1 Haziran'dan itibaren yüzde 40 indirim, 65 yaş üstüne aşı şartı!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, ülkemizde artan vaka ve vefat sayıları sebebiyle uygulanan 17 günlük tam kapanma, sayılarda gözle görülür düşüşlere sebep oldu. Bunun üzerine normalleşme adımları yeniden gündeme gelirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke nüfusunun 3 katı kadar da aşı anlaşmasının altına imza atıldığını belirtince, 1 Haziran itibarıyla aşılamanın da hızlanmasıyla gevşeme umutları arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da duyurduğu, 1 Haziran'da ilan edilecek olan normalleşme adımları kapsamında, şehirler arası otobüslerde uygulanan yüzde 50 kuralı kalkarsa bilet fiyatlarında yüzde 40'a varan indirimlerin geleceği belirtildi.

Milliyet'ten Derin Gökçe'nin haberine göre, koronavirüs salgınıyla birlikte girilen pandemi sürecinde otobüslere getirilen yüzde 50 kapasiteyle hizmet uygulaması devam ediyor. Otobüsler ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul ediyorlar. Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, şehirler arası seyahatlerde yüzde 50 yolcu taşıma şartının kalkmasıyla birlikte bilet fiyatlarına yüzde 40 oranında indirim uygulanacağını söyledi.

"TAM KAPASİTE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

İlgili bakanlıklara beklentilerini paylaştıklarını söyleyen Yıldırım, beklentilerin ilgili bakanlıklara iletildiğini belirterek, "Bizim beklentimiz tam kapasite çalışmak. Tedbirler alınmak şartıyla tam kapasite çalışmak istiyoruz." dedi.

YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİM

Tam kapasite çalışmanın sektöre can suyu olacağını belirten Yıldırım, yüzde 50 kapasite şartı olduğundan bilet fiyatlarının pahalı olduğunu ve otobüs firmalarının tam kapasite çalışmaya geçmesi halinde bilet fiyatlarında yüzde 40'a varan indirimler görülebileceğini ifade etti.

65 YAŞ ÜSTÜNE 2 DOZ AŞI ŞARTI

Öte yandan bazı otobüs firmalarının 65 yaş üstü vatandaşlara 2 doz aşı şartı koymasıyla ilgili de konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, "65 yaş üzerine 2 doz aşı şartını bazı firmalar uyguluyor. Kimisi ise uygulamıyor." dedi.