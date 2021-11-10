Şehit Abdulkadir Güngör kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Abdulkadir Güngör'ün biyografisi...

Balıkesir'in Havran ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, kaçan şüphelileri kovalayan ekipteki bir polis memuru, karşı tarafın açtığı ateş nedeniyle vurularak şehit oldu. Bunun ardından, Şehit Abdulkadir Güngör kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları da gündem oldu. İşte Abdulkadir Güngör'ün biyografisi...

ŞEHİT ABDULKADİR GÜNGÖR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE ABDULKADİR GÜNGÖR'ÜN BİYOGRAFİSİ...

Şehit Abdulkadir Güngör, 1991 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Balıkesir Edremit Narkotik Şubede Görevli Polis Memuru Abdülkadir Güngör, Havran’da uyuşturucu tacirleriyle girdiği çatışmada şehit olmuştur.