Şehit annesinden vatan nöbetindeki mehmetçiğe hediye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in anne ve babasının Doğu Anadolu'da görev yapan askerlere hediye ettiği 50 çift kışlık çorabın Mehmetçiklere ulaştırıldığını bildirdi.

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Vatan nöbetindeki Mehmetçik üşümesin diye harekete geçtiler. Doğu Anadolu'da görev yapan askerlere kışlık çorap gönderildi. AYAKLARI ÜŞÜMESİN DİYE... MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in annesi Günay Sönmez ve babası İlyas Sönmez'in Doğu Anadolu'da görev yapan askerlerimize hediye ettiği 50 çift kışlık çorabı Mehmetçiklerimize ulaştırdık. Şehidimizin değerli ailesine teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı. Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez, terör örgütü PKK üyelerince 2012 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe merkezindeki güvenlik noktalarına düzenlenen saldırıda şehit olmuştu. KAYNAK: Anadolu Ajansı askerMSB