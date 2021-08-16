Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer kimdir, nereli? Kaç yaşında ve nasıl şehit oldu?

Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden şehit oldu? şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik.

ŞEHİT ASTSUBAY ÇAVUŞ YILMAZ TUNCER KİMDİR, NERELİ?

Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer, 1999 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Anne ve babasının vefat ettiği öğrenilen ve Hacı Hasan, Ferdi ve Musa Tuncer isminde 3 ağabeyi bulunan şehit Tuncer'in bekar olduğu öğrenildi.

KAÇ YAŞINDA VE NASIL ŞEHİT OLDU?

Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 22 yaşında şehit olmuştur. Şehit Tuncer, yarın öğle namazına müteakip Kalemkırdı Camide düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.