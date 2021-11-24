Şehit Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok'un acı günü! Alevlere teslim olan otobüste 2 yeğenini kaybetti!

23 Kasım 2021 tarihinde, İstanbul'dan Bulgaristan'a yola çıkan bir otobüsün bariyerlere çapıp alev alması sonucu, 12'si çocuk 46 kişi yanarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin detayların ortaya çıktığı günlerde, 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok'un iki yeğeninin de yanan otobüste hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Olçok, acı haberi sosyal medya hesabında duyurdu.

"MAKAMINIZ ŞEHİTLİK"

15 Temmuz 2016 yılında, eşi Erol Olçok ve oğlu Muhammed Tayyip Olçok'u hain darbe girişimi sırasında şehitlik makamına uğurlayan Nihal Olçok, bir acıyla daha sınandı. Geçtiğimiz gün Bulgaristan'a gitmek İstanbul'dan yola çıkan bir otobüsün yanması sonucu hayatlarını kaybeden 46 kişinin içinde, Olçok'un iki yeğeninin de bulunduğu öğrenildi. Nihal Olçok, acı haberi "makamınız şehitlik" diyerek sosyal medya hesabında "Makamınız şehitlik … dün gece iki yeğenimizi bu otobüste yanarak hakka uğurladık. 46 ocağa Ataş düştü #üsküpte. Başımız sağolsun" ifadelerine yer vererek duyurdu.