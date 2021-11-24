UEFA maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Olympiakos karşısında oynamayacak!Maden kazası can aldı! Dinamit patlatma esnasında ateşlemede görevli olan bir işçi hayatını kaybetti!İSKİ su kesintisi 24 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!Trendyol Alışveriş Karnavalı mesajı gerçek mi, virüs mü? Trendyol 10.000 cep telefonu hediye ediyor mu?Çok fazla kadınla seks yaptığını söyleyen Will Smith cinsel ilişki itirafı çok konuşulacak! "Kusmama neden oluyordu"Atilla Szalai'nin neden oynamadığı belli oldu! Chelsea ile anlaşma tamam!Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zülfü Demirbağ evli mi?Yeni dönem başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: BAE Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan Türkiye'ye gelecekDöviz kuru yükselişe geçince altı fiyatları şaha kalktı! Fiyatları gören kuyumcuya giremiyor, yatırımcı halinden memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları"Damdan düşer gibi" deyimi gerçek oldu! Adana'da bir adam, eşine kızıp damdan atlayarak iki vatandaşın üzerine düştü!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Şehit Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok'un acı günü! Alevlere teslim olan otobüste 2 yeğenini kaybetti!

Şehit Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok'un acı günü! Alevlere teslim olan otobüste 2 yeğenini kaybetti!

Geçtiğimiz gün, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, İstanbul'dan yola çıkan bir yolcu otobüsünün bariyere çarparak alev alması sonucu, 12'si çocuk 46 kişi yanarak hayatını kaybetmişti. Olaya dair yeni bir ayrıntı gündeme geldi. Şehit Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, hayatını kaybedenlerin arasında iki yeğeninin bulunduğunu açıkladı.

Şehit Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok'un acı günü! Alevlere teslim olan otobüste 2 yeğenini kaybetti!

23 Kasım 2021 tarihinde, İstanbul'dan Bulgaristan'a yola çıkan bir otobüsün bariyerlere çapıp alev alması sonucu, 12'si çocuk 46 kişi yanarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin detayların ortaya çıktığı günlerde, 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok'un iki yeğeninin de yanan otobüste hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Olçok, acı haberi sosyal medya hesabında duyurdu.

Şehit Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok'un acı günü! Alevlere teslim olan otobüste 2 yeğenini kaybetti!

"MAKAMINIZ ŞEHİTLİK"

15 Temmuz 2016 yılında, eşi Erol Olçok ve oğlu Muhammed Tayyip Olçok'u hain darbe girişimi sırasında şehitlik makamına uğurlayan Nihal Olçok, bir acıyla daha sınandı. Geçtiğimiz gün Bulgaristan'a gitmek İstanbul'dan yola çıkan bir otobüsün yanması sonucu hayatlarını kaybeden 46 kişinin içinde, Olçok'un iki yeğeninin de bulunduğu öğrenildi. Nihal Olçok, acı haberi "makamınız şehitlik" diyerek sosyal medya hesabında "Makamınız şehitlik … dün gece iki yeğenimizi bu otobüste yanarak hakka uğurladık. 46 ocağa Ataş düştü #üsküpte. Başımız sağolsun" ifadelerine yer vererek duyurdu.

Şehit Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok'un acı günü! Alevlere teslim olan otobüste 2 yeğenini kaybetti!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT