Şehit Fatih Güney kimdir, nereli ve kaç yaşında? Evli mi?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan’ın şehit oldu. Hain saldırı sonucunda Fatih Güney kimdir, nereli ve kaç yaşında? Evli mi? sorularının yanıtları aranmaya başladı. İşte yanıtlar...

ŞEHİT FATİH GÜNEY KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

Hain saldırıda şehit düşen İstikam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in Ordu'lu olduğu öğrenildi. Acı haberi Ordu'da yaşayan ailesine verilen şehidin evli olup olmadığı ise bilinmiyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."