Şehit Gökhan Demir kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, şehit Gökhan Demir'in biyografisi...

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. EYP'nin patlaması sonucu, İs. Uzm. Çvş. Gökhan Demir şehit oldu. Bunun hemen ardından Şehit Gökhan Demir kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? soruları merak konusu oldu. İşte, şehit Gökhan Demir'in biyografisi...

ŞEHİT GÖKHAN DEMİR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ? İŞTE, ŞEHİT GÖKHAN DEMİR'İN BİYOGRAFİSİ...

GÖkhan Demir, Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Gökhan Demir, bir ailenin en küçük ferdiydi.

Milli Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde teröristlerin Hore Tepe bölgesine el yapımı patlayıcı ile düzenlediği saldırıda Sözleşmeli Er Fuat Özer'in şehit olduğunu, iki askerimizin yaralandığını açıkladı.

Gece yarısı da bu saldırıda yaralanan askerlerimizden Uzman Çavuş Gökhan Demir'in şehit düştüğü duyuruldu.