Şehit Hakan Bali kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili ayrıntı bilgileri haberimizde yer verdik.

ŞEHİT HAKAN BALİ KİMDİR, NERELİ?

27 yaşında olan Hakan Bali, Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğmuştur. Mehmet ve Fatma Bali çiftinin 4 çocuğundan biri olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu’nda terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düştü. 1 yıl önce diyaliz tedavisi gören babası Mehmet Bali'yi kaybeden Hakan Bali'nin operasyona katılmadan önce nişanlandığı belirtildi.