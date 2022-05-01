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Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz kimdir, nerelidir? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu?

Eren Abluka-5 Operasyonu'ndan acı haber geldi. Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz şehit olduğu öğrenildi. Peki Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz kimdir, nerelidir? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu?

Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz kimdir, nerelidir? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu?

Eren Abluka-5 Operasyonu'nda Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz şehit olduğu öğrenildi. Peki Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz kimdir, nerelidir? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu?

ŞEHİT JANDARMA TEĞMEN İSMAİL CAN AKDENİZ KİMDİR, NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA, NASIL ŞEHİT OLDU?

İsmail Can Akdeniz Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde 30 Nisan'da icra edilen EREN ABLUKA-5 Operasyonunda görevliydi.

Operasyonda ağır yaralanan İsmail Can Akdeniz şehit düştü.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde 30 Nisan'da icra edilen ‘’EREN ABLUKA-5 Operasyonunda’’ bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası AK Parti Yumurtalık İlçe Başkanı Soner Oğuzsoylu, yaptığı açıklamada Adana ilinin Yumurtalık ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesi'nden Teğmen İsmail Can Akdeniz'in Şırnak'ta şehit olduğunu ifade etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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