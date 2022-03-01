Terörle mücadelesine bir an olsun ara vermeyen Mehmetçik, Hakkari'de "Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu 2022-78 Eren Kış-25 (Taşlık-1) Operasyonu kapsamında arazi faaliyetleri sürdürürken silah kazası meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal kazada şehit oldu. Hakkari Valiliğinin açıklamasıyla acı haber duyurulurken internet arama motorlarında vatandaşlar Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nasıl şehit oldu? sorularına yanıt arıyorlar.

ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ MÜRSEL SUNAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? NASIL ŞEHİT OLDU?

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal, Hakkari Çukurca Jandarma Tabur Komutanlığı emrinde görevliydi. 27 yaşında ve Vanlı olan Uzman Çavuş Mürsel Sunal, 2022-78 Eren Kış-25 (Taşlık-1) Operasyonu kapsamında arazi faaliyetleri sürdürürken meydana gelen silah kazasında yaralandıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hakkari Valiliğinin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadeleri kullanıldı:

"Çukurca Jandarma Tabur Komutanlığı emrinde görevli iken düzenlenen operasyonda kazara silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan J.Uzm.Çvş. Mürsel Sunal ilimizde düzenlenen törenle memleketine uğurlandı"