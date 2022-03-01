ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 28 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTubeTV8 Survivor All Star 34. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeAlanyaspor – Gaziantep FK kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 15. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle YoutubeBeşiktaş – Kayserispor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Show TV Üç Kuruş 16. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle YoutubeTürk Hava Kurumu devletin mi, özel mi? Türk Hava Kurumu kimin, nereye bağlıdır? Ne iş yapar?Filiz Aker kimdir? Vatan Şaşmaz'ı neden öldürdü? Filiz Aker olayı nedir?FOX TV Yasak Elma 133. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle YoutubeOnline sınavda yapılmaması gerekenler 2022 | Online sınavda kopya çekme cezası nedir?
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nasıl şehit oldu?

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nasıl şehit oldu?

Hakkari'de "Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu 2022-78 Eren Kış-25 (Taşlık-1) Operasyonu"nda silah kazası sonucu Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal şehit oldu. Şehidin acı haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Şehidimiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nasıl şehit oldu? haberimizde...

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nasıl şehit oldu?

Terörle mücadelesine bir an olsun ara vermeyen Mehmetçik, Hakkari'de "Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu 2022-78 Eren Kış-25 (Taşlık-1) Operasyonu kapsamında arazi faaliyetleri sürdürürken silah kazası meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal kazada şehit oldu. Hakkari Valiliğinin açıklamasıyla acı haber duyurulurken internet arama motorlarında vatandaşlar Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nasıl şehit oldu? sorularına yanıt arıyorlar. 

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nasıl şehit oldu?

ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ MÜRSEL SUNAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? NASIL ŞEHİT OLDU?

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal, Hakkari Çukurca Jandarma Tabur Komutanlığı emrinde görevliydi. 27 yaşında ve Vanlı olan Uzman Çavuş Mürsel Sunal, 2022-78 Eren Kış-25 (Taşlık-1) Operasyonu kapsamında arazi faaliyetleri sürdürürken meydana gelen silah kazasında yaralandıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nasıl şehit oldu?

Hakkari Valiliğinin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadeleri kullanıldı:

  "Çukurca Jandarma Tabur Komutanlığı emrinde görevli iken düzenlenen operasyonda kazara silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan J.Uzm.Çvş. Mürsel Sunal ilimizde düzenlenen törenle memleketine uğurlandı" 

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nasıl şehit oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT