MasterCheff'te şefler bile kıskanmıştı! İşte şefleri bile kıskandıran kıymalı börek tarifiRabiha isminin anlamı nedir, Rabiha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Girişimcilik Uzmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduGıda İşleme Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduGeri Kazanım İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduDoya Doya Moda All Star 3 Haziran 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?Gerdirme ve Kimyasal İşlem Operatörü(Metal), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduGerbera Yetiştiricisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduGenel Müdür Yardımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduGelinim Mutfakta 3 Haziran Perşembe puan durumu | 3 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Şehit korucu Cahit Çelik kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Şehit korucu Cahit Çelik kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Bitlis Tatvan kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan korucu Cahit Çelik kimdir? Nereli ve kaç yaşında? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Şehit korucu Cahit Çelik hakkında bilgiler...

Şehit korucu Cahit Çelik kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Bitlis Tatvan kırsalında terörle mücadele devam ediyor. Eren-11 operasyonu kapsamında Bitlis Tatvan kırsalında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada güvenlik korucusu Cahit Çelikşehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı. Yürek yakan haberin ardından Şehit korucu Cahit Çelik kimdir? Nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı araştırılmaya başladı.

ŞEHİT KORUCU CAHİT ÇELİK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Bitlis Tatvan kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada korucu Cahit Çelik şehit oldu. Cahit Çelik’in Muş’un Hasköy ilçesi Kolosik (Elmabulak) köyünde ikamet ettiği öğrenildi. Cahit Çelik'in yaşı ve kaç yaşında olduğu hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Şehit korucu Cahit Çelik kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu Cahit Çelik'in naaşı ve yaralanan askerler Tatvan Devlet Hastanesine getirilirken, bölgede ise operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bitlis Valiliği tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, "Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kuşluca, Üçtepe, Karaçalı, Çavuşlar, Üzümlü, Sungurlu, Külbastı, Anadere, Ulusoy, Ekindüzü köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 2 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 22.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" duyurusu yapılmıştı.

SON DAKİKA |Bitlisten acı haber! 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT