Bitlis Tatvan kırsalında terörle mücadele devam ediyor. Eren-11 operasyonu kapsamında Bitlis Tatvan kırsalında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada güvenlik korucusu Cahit Çelikşehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı. Yürek yakan haberin ardından Şehit korucu Cahit Çelik kimdir? Nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı araştırılmaya başladı.

ŞEHİT KORUCU CAHİT ÇELİK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Bitlis Tatvan kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada korucu Cahit Çelik şehit oldu. Cahit Çelik’in Muş’un Hasköy ilçesi Kolosik (Elmabulak) köyünde ikamet ettiği öğrenildi. Cahit Çelik'in yaşı ve kaç yaşında olduğu hakkında bilgi bulunmamaktadır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu Cahit Çelik'in naaşı ve yaralanan askerler Tatvan Devlet Hastanesine getirilirken, bölgede ise operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bitlis Valiliği tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, "Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kuşluca, Üçtepe, Karaçalı, Çavuşlar, Üzümlü, Sungurlu, Külbastı, Anadere, Ulusoy, Ekindüzü köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 2 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 22.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" duyurusu yapılmıştı.