Şehit Muammer Yiğit Tokat’ta toprağa verildi

Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınan Şehit Yiğit'in naşı Yunus Emre Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi Turhal Belediyesi önüne getirildi. Bu alanda babası Hüseyin, annesi Fatma, eşi Özlem Yiğit şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktüler, şehidin 7 aylık oğlu Melih ise babasının tabutuna son kez dokunabildi. Şehit Yiğit'in cenazesi burada okunan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ına defnedildi.



Cenaze töreninde şehidin ailesi ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

