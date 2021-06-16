Şehit oğlunun mektubu İYİ Parti lideri Meral Akşener'i duygulandırdı! Gözleri doldu, yutkunmakta zorlandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısına katılarak gündemi değerlendirdi. Akşener grup toplantısında bir şehit oğlunun kendisine yolladığı mektubu okurken ise duygu dolu anlar yaşadı.

"Çok genç bir şehit çocuğu, onu buraya getirmekten çekindim. Başına gelebilecek linçi düşünüp çekindim. 19 yaşında bir genci, bir şehidin oğlunu buraya çıkarmaktan onun adına çekindim. " diyen Akşener daha sonra şehit oğlunun mektubunu okudu.

İŞTE AKŞENER'İ DUYGULANDIRAN O METKTUP

Akşener şehit oğlunun mektubundan şu kısmı okudu:

" Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti yetkilileri sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mektubumun devamında siz sayın Meral Akşener'e 'Meral anne' diye hitap etmek istiyorum. Bu hitap şeklinde rahatsızlık duymayacağınızı umuyorum. Ben vatan aşığı 19 yaşında bir şehit çocuğuyum. Babam yıllar boyu bu memleketin dağlarını gezmiştir. Ve vazife sırasında hayatını kaybederek vazife malulü olarak 2007 yılında vatana canını vermiştir. Geçtiğimiz sene lise diplomamı almamla birlikte devletin bana sağladığı bütün hakların kesilmesi bir oldu. Şuan ne bir sağlık güvencem, ve de yetim maaşım var, ortada kaldım. Devletin gözünde bir mendil kadar önemim yok diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli bahsettiği, " Şehit çocukları sınavsız okuyacaklar" demesine aklım inanmadı. Fakat kalbim inanmak istedi. Üniversitelerden şehit bursu istediğim zaman ise üniversiteler benden çok yüksek puanları almamı, ancak öyle okullarına alabileceklerini söylediler. Meral anneciğim, zaten istedikleri puanları alsaydım, okullarına burslu giderdim diye düşünüyorum. Burslu okumak için annem ile beraber yapmış olduğumuz birçok üniversite görüşmesinde ise o üniversitelerde çalışanlardan "O kadar çoksunuz ki hangi birinizin çocuğunu okula bursla alalım" gibi cevaplar aldım. "

GÖZLERİ DOLDU

Daha sonra bir süre sessiz kalan Akşener," Bunun gerisini okumak gerekmiyor dimi? " derken gözlerinin dolduğu görüldü.