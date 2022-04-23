Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgede bulunan kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs şehit düştü. Emniyet Genel Müdürlüğünden de konuya ilişkin yapılan bilgilendirme ve taziye mesajında," Fırat Kalkanı harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, kahraman özel harekat polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri yer alırken bunun üzerine şehidin biyografisi merak konusu oldu. Peki Şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ AYTAÇ ALTUNÖRS KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs, Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli olarak Fırat Kalkanı Bölgesi'ne gitti. Şehit Altunörs, Mare Soran bölgesindeki kontrol noktasındaki hain roketli saldırıda yaralandıktan sonra tedavi için getirildiği Kilis Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

34 yaşında olan şehidin Malatyalı olduğu, şehadet haberinin Bostanbaşı- Barguzu Caddesi’nde oturan ailesine verildiği kaydedildi. Şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin, 23 Nisan Cumartesi günü Şehir Mezarlığı Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Şehitlik’te toprağa verileceği bildirildi.