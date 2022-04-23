Esra Ezmeci’ye gelen itiraf takipçileri kahkahaya boğdu! “Kocam cinsellik sırasında deprem olur diye atlet pantolon ve ayakkabısını çıkarmıyor”TV8 Survivor All Star 85. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeFOX TV Aşk Mantık İntikam 42. bölüm final, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YoutubeBugün en güzel bayram! 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 102'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsunKardeşlerim Emir kimdir, gerçek adı ne? Kardeşlerim Emir, ölüyor mu, ölecek mi? Enes Demirkapı diziden ayrılacak mı?İstanbul Esenyurt'ta şaşkınlık yaratan görüntüler! Belden aşağı çıplak dolaşan Pakistanlı gözaltına alındıBugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menü parmaklarınızı yedirtecek! İşte Ramazan 22. gün iftar menüsüŞehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon kimdir? Kaç yaşında, nereli?Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki Mare Soran bölgesindeki kontrol noktasında terörist unsurlar tarafından düzenlenen roketli saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs şehit oldu. Acı gelişme sonrası şehidin biyografisi de merak konusu oldu. Peki Şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgede bulunan kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs şehit düştü. Emniyet Genel Müdürlüğünden de konuya ilişkin yapılan bilgilendirme ve taziye mesajında," Fırat Kalkanı harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, kahraman özel harekat polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri yer  alırken bunun üzerine şehidin biyografisi merak konusu oldu. Peki Şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde... 

Şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ AYTAÇ ALTUNÖRS KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şehit özel harekat polisi  Aytaç Altunörs, Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli olarak Fırat Kalkanı Bölgesi'ne gitti. Şehit Altunörs, Mare Soran bölgesindeki kontrol noktasındaki hain roketli saldırıda yaralandıktan sonra tedavi için getirildiği  Kilis Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. 

34 yaşında olan şehidin Malatyalı olduğu, şehadet haberinin Bostanbaşı- Barguzu Caddesi’nde oturan ailesine verildiği kaydedildi. Şehidin bekar olduğu öğrenildi. 

Şehidin cenazesinin, 23 Nisan Cumartesi günü Şehir Mezarlığı Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Şehitlik’te toprağa verileceği bildirildi.

Şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
2
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT