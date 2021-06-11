Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan acı haberde Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan silah kazası sonucunda Piyade Er Rıdvan Sağdıç'ın şehit olduğu bildirildi. Peki Şehit Piyade Er Rıdvan Sağdıç kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Detaylar haberimizde...

ŞEHİT PİYADE ER RIDVAN SAĞDIÇ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tekirdağ Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen Şehit Piyade Er Rıdvan Sağdıç'ın 2001 Van Özalp doğumlu olduğu bildirildi. Henüz 20 yaşındaki olan şehidimiz Mardin'in Nusaybin ilçesinde vatani görevini yapıyordu. Şehit Piyade Er Rıdvan Sağdıç'ın acı haberi Kapaklı'nın Karaağaç Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Öte yandan Şehit Er Sağdıç’ın terhisine 20 gün kaldığı öğrenildi.

EVLİ Mİ?

20 yaşında olan Şehit Piyade Er Rıdvan Sağdıç'ın bekar olduğu öğrenildi.

SİLAH KAZASI SONUCUNDA YARALANDI

Askerimiz yaşanan silah kazasında ağır yaralandı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. MSB’nin açıklamasında şöyle denildi: "Nusaybin’de 10 Haziran 2021 tarihinde silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

"SİZİ TOPRAĞA DEĞİL YÜREĞİMİZE GÖMDÜK"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Er Rıdvan Sağdıç için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.