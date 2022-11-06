Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarının döşediği EYP'nin infilak ettiğini açıkladı. Bakanlık Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in şehit olduğunu duyurdu. Şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER FIRAT GÜNER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner, 5 Kasım 2022 tarihinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Tedavi için hastaneye kaldırılan Fırat Güner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Haberin Devamı

Şehidin acı haberi Hatay’ın Altınözü ilçesinde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Hatay’ın Altınözü ilçesi nüfusuna kayıtlı şehidin cenazesinin, Kıyıgören Mahallesi'nde ikindi namazının ardından düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Şehidin 23 yaşında olduğu öğrenildi.