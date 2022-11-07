Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı?

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'taki üs bölgesine yapılan taciz ateşinde Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'in şehit olduğunu açıkladı. Peki Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı?

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine 6 Kasım 2022 Pazar günü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün şehit olduğunu açıkladı. Acı haber sonrası şehit İsmail Esmer hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı?

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER İSMAİL ESMER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer, 6 Kasım 2022 Pazar günü Irak'taki üs bölgesine terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucunda şehit oldu. Şehidin şehadet haberi, Hatay'ın Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'ndeki ailesine verildi.

Baba evine Türk bayrağı asıldı, şehidin aile yakınları sinir krizi geçirdi. Şehit Esmer’in cenazesinin yarın Altınözü ilçesi Tokdemir Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip düzenlenecek törenle defnedileceği bildirildi. 23 yaşındaki şehir Esmer’in bekar olduğu öğrenildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı? Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı?

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