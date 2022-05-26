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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Milli Savunma Bakanlığı, üs Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehit olduğunu açıkladı. Bunun üzerine şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral kimdir? Kaç yaşında? Nereli?" sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün bir üst bölgesine terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehit olduğunu açıkladı. Bunun üzerine şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de internet arama motorlarında "Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral kimdir? Kaç yaşında? Nereli? " sorularının yanıtlarını araştırıyor. 

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER MEHMET MERAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, 26 Mayıs 2022 tarihinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonrası şehit oldu.

Şehidin Siirt 3'üncü Komando Tugay emrinde görevli olduğu Yozgat'ın Sorgun İlçesi Büyüktaşlık Köyü nüfusuna kayıtlı Faruk Meral'in oğlu olduğu öğrenildi.

 Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral için İkindi namazına müteakip olarak Sorgun'da düzenlenecek program sonrasında Küçüktaşlık köyünde defnedilecek. 

Şehidin yaşı ve medeni durumu hakkında bir bilgiye erişilemedi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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