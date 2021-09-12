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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden şehit oldu?

Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem internette Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden şehit oldu? sorularıyla aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden şehit oldu?

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden şehit oldu? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan bilgiler arasına girdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

ÖMER FARUK ERDEM KİMDİR, NERELİ?

Şırnak Uludere Beşinci Komando Alay Komutanlığı'nda görevli Piyade Sözleşmeli Ömer Faruk Erdem, Konya'nın Akşehir'in Atsız Mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. 1 yıldır görevde olduğu öğrenilen şehidin bekar olduğu belirtildi.

Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ŞEHİT OLDU?

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde terör örgütü üyelerince açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem 23 yaşında kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. 

Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

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