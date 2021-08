Şehit Piyade Teğmen İsmail Can Softa kimdir, nereli? Neden ve kaç yaşında şehit oldu? Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerin alçakça tuzakladığı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa, internette Şehit Piyade Teğmen İsmail Can Softa kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusuyla aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde yer verdik.

Şehit Piyade Teğmen İsmail Can Softa kimdir, nereli? Neden ve kaç yaşında şehit oldu? sorusu şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılıyor. İşte detaylar... İSMAİL CAN SOFTA KİMDİR, NERELİ? Şehit Piyade Teğmen İsmail Can Softanın nereli olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Gelecek bilgilerle beraber haberimiz güncellenecektir. KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ŞEHİT OLDU? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 askerin şehit olduğunu bildirdi. Bu üç askerden biri olan Şehit Piyade Teğmen İsmail Can Softa'nın kaç yaşında şehit olduğu bilinmemektedir. Kimdirnerelikaç yaşında