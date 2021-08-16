ÖTV indirimli araç fiyatları belli oldu mu? İndirimli Volkswagen Golf fiyat listesi 202130 ağustos zafer bayramı kargolar açık mı 2021? Kargolar çalışıyor mu?Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'nın talihsiz kazası! Kafasına 12 dikiş atıldı! Aras Bulut İynemli yardımına koştu!Son dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı: Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 olmak üzere 71 kişi öldüKabil'de uçuş esnasında üç kişi tutundukları uçaktan düştü!Ödüllü yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi Hayat'ın başrolleri belli oldu! İşte o bomba iki isim...Şehit Piyade Teğmen İsmail Can Softa kimdir, nereli? Neden ve kaç yaşında şehit oldu?Beşiktaş Batshuayi'i İstanbul'a getiriyor! Beklenen belgeler gelince uçak bileti alınacak!Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan ek doz açıklaması: Böyle bir tıbbi gereklilik kesinlikle yokturAleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son paylaşımıyla yine çok konuşuldu! Takipçilerinden "Sütyen giyseydin" yorumları yağdı
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Şehit Piyade Teğmen İsmail Can Softa kimdir, nereli? Neden ve kaç yaşında şehit oldu?

Şehit Piyade Teğmen İsmail Can Softa kimdir, nereli? Neden ve kaç yaşında şehit oldu?

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerin alçakça tuzakladığı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa, internette Şehit Piyade Teğmen İsmail Can Softa kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusuyla aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde yer verdik.

Şehit Piyade Teğmen İsmail Can Softa kimdir, nereli? Neden ve kaç yaşında şehit oldu?

Şehit Piyade Teğmen İsmail Can Softa kimdir, nereli? Neden ve kaç yaşında şehit oldu? sorusu şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılıyor. İşte detaylar...

İSMAİL CAN SOFTA KİMDİR, NERELİ?

Şehit Piyade Teğmen İsmail Can Softanın nereli olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Gelecek bilgilerle beraber haberimiz güncellenecektir.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ŞEHİT OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 askerin şehit olduğunu bildirdi. Bu üç askerden biri olan Şehit Piyade Teğmen İsmail Can Softa'nın kaç yaşında şehit olduğu bilinmemektedir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT