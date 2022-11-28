Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Halil İbrahim Yiğit biyografisi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in tedavi gördüğü hastanede kurtarılmayarak şehit olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte Halil İbrahim Yiğit'in biyografisi...

Melahat Ersoy
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Halil İbrahim Yiğit biyografisi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açıldığını duyurdu. Açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 27 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Halil İbrahim YİĞİT yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanılarak Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in şehit olduğu duyuruldu. Peki Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Halil İbrahim Yiğit biyografisi

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HALİL İBRAHİM YİĞİT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? HALİL İBRAHİM YİĞİT BİYOGRAFİSİ

Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, 27 Kasım 2022 Pazar günü Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralandı. Halil İbrahim Yiğit, 28 Kasım 2022 Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Halil İbrahim Yiğit biyografisi

Şehidin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yaptığı ve 25 yaşında olduğu öğrenildi. Halil İbrahim Yiğit’in şehadet haberi İstanbul'da Arnavutköy Anadolu Mahallesi’ndeki yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Halil İbrahim Yiğit biyografisi

Şehidin baba evi bayraklarla donatılırken şehit haberini alan Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu taziye için şehidin evine geldi. Şehidin nişanlı olduğu ve temmuz ayında düğününün olacağı öğrenildi. Şehidin naaşı çarşamba günü düzenlenecek törenle Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilecek.

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