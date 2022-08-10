Şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu. Acı haber sonrası şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğu belirtildi. Şehidin acı haberi memleketindeki ailesine bildirilirken bu durum üzerine şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar Şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının cevaplarını araştırmaya başladılar.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MAHSUN ŞİMŞEK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek, 10 Ağustos 2022 tarihinde terör örgütü mensuplarının Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu.

25 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in Adıyaman'ın Besni ilçesi Suvarlı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Şehidin acı haberi Gaziantep2in Şehittkamil ilçesinde bağlı Atakent Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Acı haberi alan baba Erol Şimşek ile şehidin kardeşleri göz yaşı döktü. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa ise Türk bayrakları asıldı.

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