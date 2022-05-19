Milli Savunma Bakanlığından yapılan," Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan P.Uzm.Onb. Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur." açıklaması sonrası Şehit Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel internet arama motorlarında araştırıyor. Şehidimiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Şehit Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? " sorularının yanıtları haberimizde...

ŞEHİT PİYADE UZMAN ONBAŞI HAYDAR ŞENEL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel, 13 Mayıs günü terör örgütünün Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde düzenlediği havan saldırısında yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Yaşı ve medeni durumunu bilinmeyen Haydar Şenel, Hatay Kırıkhanlı'dır.

Şehidin cenazesi öğlen namazına müteakip Kırıkhan şehitliğine defnedilecek.