Twitter hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ""Muğla Bodrum'da, operasyondayken çıkan silahlı çatışmada Şehit düşen Kahraman Polisimiz Ercan Yangöz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Polis Teşkilatı'mız ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim Şehidimizin makamını âlî eylesin." ifadelerine yer verdi. Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım sonrası internet kullanıcıları Ercan Yangöz ile ilgili arama yapıyor. Peki Şehit polis Ercan Yangöz kimdir? İşte ayrıntılar...

ŞEHİT POLİS ERCAN YANGÖZ KİMDİR?

Bugün Muğla'nın Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta, saat 17:30 sıralarında polis ekipleri aldıkları istihbarat neticesinde silah kaçakçılarının bulunduğu bir villaya operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle 2 polis memuru yaralandı. Durum sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi Muğla 911 ekipleri yaptı. Yapılan müdahalenin ardından polisler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu. Olay sonrasında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan olay yerine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımı: