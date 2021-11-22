Şehit Polis Memuru Yusuf Ceylan'ın cenaze namazı, emekli imam olan babası tarafından kıldırıldı! Baba gözyaşlarına hakim olamadı

Polis Memuru Yusuf Ceylan Trabzon'da trafik/asayiş uygulamasında bulunuyordu. Uygulama esnasında dur ihtarına uymayan bir sürücü Ceylan'a çarptı. Polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin naaşı, dün Trabzon Valiliği önünde gerçekleştirilen törenin ardından Samsun'a nakledildi.

Sabah saatlerinde Şehit Ceylan için Alaçam ilçesi Göçkün Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı.

3 ÇOCUK BABASIYDI

Yusuf Ceylan 3 çocuk babasıydı. Baba ocağından alınan helalliğin ardından cenaze, Alaçam Merkez Sadi Bey Camisi'ne getirildi.

CENAZE NAMAZI ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP OLARAK KILINDI

Cenaze namazı öğle namazına müteakip olarak kılındı. Şehidin babası İlyas Ceylan; müftü ve Samsun Valisi Doç. Dr. Zülküf Dağlı'ya oğlunun cenaze namazını kıldırma imkanı olup olamayacağını sordu.

İlyas Ceylan izni aldıktan sonra, cübbesini ve sarığını giyerek oğlunun cenaze namazını kıldırdı.

Baba Ceylan namazın ardından helallik isteyerek; “Allah’ın muhterem kulları, şehit oğlum için uzaktan ve yakından buraya teşrif edip geldiniz. Haklarınızı helal edin. Allah dualarınızı kabul eylesin. Allah, sizlerin ve çoluk çoğunuzu her türlü kötülükten, hastalıktan muhafaza eylesin. Allah hepinizden razı olsun.” dedi.

İmam baba helallik istedikten sonra oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşları döktü.