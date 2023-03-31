Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz kimdir, ne zaman, neden şehit edildi?

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz kimdir, neden öldürüldü? soruları şehit savcımızın 8. seneyi devriyesinde araştırılan konuların başında yerini aldı. Bizde bu içerikte belgesellere konu olan şehit savcımızın biyografisine yer vereceğiz.

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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz kimdir, ne zaman, neden şehit edildi?

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz kimdir?

Savcı Mehmet Selim Kiraz, Türkiye'de görev yapmakta olan bir Cumhuriyet Savcısıydı.

1969 yılında Siirt'e bağlı Karaboğaz köyünde doğdu. Mersin İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Kiraz, Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

1994 yılında Hukuk fakültesinden mezun olan Kiraz, 1995 yılında hakim adayı olarak Mersin'de göreve başladı.

Kiraz, sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye cumhuriyet savcılıklarında görev aldı.

2010 yılında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Kiraz, burada 4 yıl görev yaptıktan sonra 2014 yılında HSYK kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tayin edilerek, Memur Suçları Bürosu'nda göreve başladı.

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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz ne zaman şehit edildi?

Kiraz, İstanbul'da bulunan Çağlayan Adliyesi'nde 2015 yılında DHKP-C'li hain teröristlerin rehin alma olayında şehit edildi. Olay, 31 Mart 2015 tarihinde gerçekleşti.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz kimdir, ne zaman, neden şehit edildi?

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz neden şehit edildi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli olan Kiraz, Berkin Elvan davasına bakan savcılardan biriydi. Olayın ardından Çağlayan Adliyesi boşaltıldı ve polis tarafından güvenlik önlemleri alındı. Hainler, savcıyı öldürme tehdidi ile polise bir talep listesi belirtti. Yaklaşık dokuz saat süren olayda, savcı Kiraz DHKP-C militanlarınca şehit edildi. Ayrıca iki saldırgan da ölü olarak ele geçirildi.

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Mehmet Selim Kiraz davasında İddianameden detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 4'ü tutuklu, 1'i tutuksuz ve 9'u firari 14 şüpheliyle ilgili hazırlanan iddianamede, savcı Kiraz'ın şehit edilmesi eyleminin, örgütün merkez ve genel komiteleri içerisinde aktif olarak faaliyet yürüten sanıkların bilgisi, kabulü ve talimatı olmaksızın işlenmesinin mümkün bulunmadığına dikkat çekildi.

Teröristler Şafak Y. ve Bahtiyar D. tarafından saldırının örgütün faaliyeti çerçevesinde ve önceden yapılan planlama gereği tasarlanarak işlendiği aktarılan iddianamede, sanık Murat C.'a olay öncesi silahı temin ederek olayın asli faillerinden Şafak Y.'nın kuryesi Mustafa Koçak'a verdiği bilgisi de yer aldı.

İddianamede, 9 firari şüphelinin, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ikişer kez, tutuklu şüpheliler Mustafa K. ve Murat C.'ye ise, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer şüphelilerin de, "örgüte yardım etmek" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Kasım 2018'de yapılan ilk duruşmada mahkeme heyeti, firari 9 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Sanıkların yargılanması halen sürüyor.

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