Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu şu sıralar internet mecrasında en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

ŞEHİTR SÖZLEŞMELİ ER MUHAMMED ÖZTÜRK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kastamonu Taşköprü Kırha köyü nüfusuna kayıtlı olduğu bilinen Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk'ün kaç yaşında olduğu bilinmemektedir. Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asılan Öztürk'ün naaşının sabah erken saatlerde havayolu ile Kastamonu'ya getirilmesi bekleniyor. Şehidin naaşı, Taşköprü ilçesinde öğle namazına müteakip ilçe meydanında kılınacak cenaze namazından sonra Kurbantepe Mezarlığı'nda defnedilecek.