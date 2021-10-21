Terör örgütüne karşı başlatılan Eren Operasyonları devam ederken bu kez acı haber geldi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada," Tunceli’de Eren- 7 Operasyonu’nda; 1 Jandarma Uzman Çavuşumuz Burak Tortumlu ağır yaralanmış, helikopter ile bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi. Söz konusu açıklamanın ardından şehidimiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının cevaplarını araştırıyorlar. Detaylar haberimizde...

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BURAK TORTUMLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu, Tunceli’de sürdürülen Eren- 7 Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandı. Tortumlu helikopter ile bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilip burada tedavi altına alınsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 21 Ekim 2021 Perşembe günü şehit oldu.

Şehit Burak Tortumlu, 08 Şubat 1995 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. 26 yaşındaki şehidin evli veya bekar olduğu bilinmezken Erzurum nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Evli ve 1 yaşında çocuğu olan şehit Tortumlu'nun, 3 gün önce geldiği Erzurum'da bir yakının cenazesine katılıp ardından görev yeri Tunceli'ye döndüğü öğrenildi.

Tunceli 2. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında sözleşmeli sıhhiyeci uzman çavuş olan Tortumlu'nun, 2017 yılında bu göreve başladığı belirtildi.