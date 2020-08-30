Şehit Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün cenazesi memleketine getirildi!

Piyade Uzman Çavuş Arslantürk için memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesinde öğlen vakti, tören düzenlendi. Evinin önünde, helallik alınmasının ardından Arslantürk’ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Perşembe ilçe meydanına götürüldü.

Törene, Arslantürk’ün annesi Gülsüm, babası Cumhur ile kardeşleri Ceyda ve Tuana Arslantürk'ün yanı sıra, Vali Tuncay Sonel, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Törene, Arslantürk’ün annesi Gülsüm, babası Cumhur ile kardeşleri Ceyda ve Tuana Arslantürk'ün yanı sıra, Vali Tuncay Sonel, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Baba Cumhur Arslantürk ise güçlükle ayakta durabildi. Şehit Arslantürk'ün cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Soğukpınar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.



