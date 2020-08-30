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  3. Şehit Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün cenazesi memleketine getirildi!

Şehit Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün cenazesi memleketine getirildi!

Ağrı Doğubayazıt'ta terör örgütü ile çıkan çatışma sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi. Düzenlenen cenaze töreninde göz yaşları sel oldu.

Şehit Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün cenazesi memleketine getirildi!

Piyade Uzman Çavuş Arslantürk için memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesinde öğlen vakti, tören düzenlendi. Evinin önünde, helallik alınmasının ardından Arslantürk’ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Perşembe ilçe meydanına götürüldü.

Şehit Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün cenazesi memleketine getirildi!

Törene, Arslantürk’ün annesi Gülsüm, babası Cumhur ile kardeşleri Ceyda ve Tuana Arslantürk'ün yanı sıra, Vali Tuncay Sonel, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün cenazesi memleketine getirildi!

Törene, Arslantürk’ün annesi Gülsüm, babası Cumhur ile kardeşleri Ceyda ve Tuana Arslantürk'ün yanı sıra, Vali Tuncay Sonel, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün cenazesi memleketine getirildi!

Baba Cumhur Arslantürk ise güçlükle ayakta durabildi. Şehit Arslantürk'ün cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Soğukpınar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.


Şehit Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün cenazesi memleketine getirildi!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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