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Şehit Uzman Çavuş Doğanay Çelik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şehit Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in biyografisi

Hakkari'de terör örgütünün hain saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in şehit olmasının ardından "Şehit Uzman Çavuş Doğanay Çelik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şehit Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in biyografisi" soru ve konu başlıkları merak edildi. İşte detaylar...

Şehit Uzman Çavuş Doğanay Çelik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şehit Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in biyografisi

Yozgat Valiliğin Twitter hesabından Vali Ziya Polat'ın açıklamalarının yer aldığı paylaşımda,"  Hakkari'de hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Yerköy İlçemiz nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz P. Uzm. Çvş. Doğanay Çelik’e  Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. " ifadelerine yer verildi. Bunun hemen ardından "Şehit Uzman Çavuş Doğanay Çelik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şehit Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in biyografisi" soru ve konu başlıkları merak edildi.

Şehit Uzman Çavuş Doğanay Çelik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şehit Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in biyografisi

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ DOĞANAY ÇELİK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ DOĞANAY ÇELİK'İN BİYOGRAFİSİ

Doğanay Çelik, 1997 yılında, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde dünyaya geldi. 24 yaşında olan Çelik, Lise eğitimini Yerköy Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Evli olmadığı bilinmektedir.

Uzman Çavuş Doğanay Çelik, Hakkari'de hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olmuştur.

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