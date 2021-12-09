Şehit Uzman Çavuş Emre Ceylan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın biyografisi...

Bahar Kalkanı harekat bölgesinde yol emniyeti almakla görevli Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, operasyon dönüşü intikal esnasında yüksekten düşmesiyle şehit düşen Şehit Uzman Çavuş Emre Ceylan kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. Haberimizde Şehit Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın biyografi bilgileri yer almaktadır. İşte Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın biyografisi...

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ EMRE CEYLAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE UZMAN ÇAVUŞ EMRE CEYLAN'IN BİYOGRAFİSİ...

Şehit Uzman Çavuş Emre Ceylan hakkında biyografi bilgilerine ulaşılamamaktadır.

Suriye’de Bahar Kalkanı harekat bölgesinde yol emniyeti almakla görevli Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, operasyon dönüşü intikal esnasında yüksekten düşme neticesi ağır yaralandı.

Kaldırıldığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.