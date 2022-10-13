Alınan bilgilere göre terör örgütü PKK/KCK terör örgütüne karşı operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığınca, Ş.J.Hv.Tek.Asb.Kd.Çvş.Cem Akdoğan operasyonu çerçevesinde Çatak ilçesi Büyükağaç Mahallesi Övecek kırsalında operasyon başlatıldı.

Operasyondan acı haber geldi. Uzman Çavuş Kürşat Sert'in çatışmada şehit olduğu öğrenildi. Bunun üzerine şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert kimdi? Kaç yaşında? Nereli? sorularına yanıt arıyor.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KÜRŞAT SERT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Uzman Çavuş Kürşat Sert, Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin 30 yaşında olduğu acı haberin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezinde oturan ailesine Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz ve görevliler tarafından verildiği öğrenildi.

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Acı haberi alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.