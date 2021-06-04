Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi?

Suriye'de Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde yürek yakan haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın şehit olduğu duyuruldu. Açıklama sonrasında Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtları araştırılmaya başladı. Detayları haberimizde derledik...

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ŞAHİN SARILMAZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Suriye’de yürütülen faaliyetlerde görevli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz’ın bulunduğu askeri minibüse teröristler tarafından tanksavar ile ateş açıldı. Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ndeki hain saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz 24 yaşında ve Aksaraylıdır. Saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın, Aksaray’ın Güzelyurt İlçesine bağlı Ihlara Beldesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

EVLİ Mİ?

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Şahin Sarılmaz’ın, evli olduğu 10 ay önce evlendiği ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.