Acı haber Kilis'in Suriye-Türkiye sınırından geldi. Ülkeye yasa dışı yollarla girmek isteyen bir araçtan askerimize kurşun sıkıldı. Açılan ateşte Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu. Vatandaşlar şehidimiz Uzman Çavuş Savaş Dinç hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bu bağlamda, Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SAVAŞ DİNÇ KİMDİR?

Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, 29 yaşında ve aslen Gaziantep'lidir.

Öğrenilenlere göre 1’inci Hudut Alayı 3’üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu kontrol alanındaki Suriye sınır hattında görevli askerler; Suriye'den yasa dışı yollarla geçmek isteyen bir gruba 'Dur' ihtarı yaptı.

Ancak grup silahla karşılık verdi. Suriye tarafından açılan ateş sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Ateşin edildiği bölge sınır birlikleri tarafından ateş altına alındı.

Şehit Savaş Dinç’in naaşı otopsi yapılması amacıyla Gaziantep Adlı Tıp kurumuna nakledildi.

Şehidin cenazesi düzenlenecek törenin ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gönderilecek.