Seidu İsmaila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seidu İsmaila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seidu İsmaila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seidu İsmaila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seidu İsmaila 4 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seidu İsmaila Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına - tarihinde katılmıştır. Seidu İsmaila'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seidu İsmaila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seidu İsmaila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seidu İsmaila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seidu İsmaila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seidu İsmaila şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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