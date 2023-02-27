Seiya İnoue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seiya İnoue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seiya İnoue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seiya İnoue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seiya İnoue 9 Kasım 1999 tarihinde ---, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 井上 聖也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seiya İnoue Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seiya İnoue, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Seiya İnoue'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Seiya İnoue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seiya İnoue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seiya İnoue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seiya İnoue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mart 2021 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2022 yılında Konan Uni

1 Şubat 2022 yılında Avispa Fukuoka

Seiya İnoue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seiya İnoue şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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