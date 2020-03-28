Birçok anne adayı, gebelikte şeker yüklemesi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Şeker yüklemesi ne zaman yapılır? İşte detaylar...

Şeker yüklemesi ne zaman yapılır?

Şeker yükleme testi anne adaylarına 24 ve 28 haftalar arasında yapılmalıdır. Bu test sırasında anne adayına 50 gr glikoz içirilir. Bir saat geçtikten sonra kandaki glikoz seviyesi kontrol edilir. Bu tespit sırasında glikoz düzeyi 140 mg/dl altında olursa anne adayında gebelik şekeri yoktur

Şeker yükleme testi nasıl yapılır?

Şeker yükleme testi anne adaylarına 24 ve 28 haftalar arasında yapılmalıdır. Bu test sırasında anne adayına 50 gr glikoz içirilir. Bir saat geçtikten sonra kandaki glikoz seviyesi kontrol edilir. Bu tespit sırasında glikoz düzeyi 140 mg/dl altında olursa anne adayında gebelik şekeri yoktur.

Fakat bu değerin üzerine çıkması halinde 3 saatlik 100 gr glikoz ile testin yeniden uygulanması gerekir. 3 saat süren yüklemeden sonra, anne adayında gebelik şekeri olup olmadığı kesin olarak belirlenebilir. Anne adayı yapılan şeker yüklem testi sonrasında aşırı fiziksel aktivitede bulunmamalı ve yemek yememelidir. Bu tedbirler testin doğru sonuç vermesi için önemlidir.

Gebelikte kimlerde şeker hastalığı görülür?

Şeker hastalığı hamilelik sürecinde anne adaylarının yaklaşık olarak % 5 inde görülebilir. Bu süreçte oluşan şeker hastalığının % 90 ı gestasyonel diyabet özelliklerini gösterir.

Gebelik Diyabetinin Beraberinde Getirdiği Riskler

Bebeğin aşırı kilolu olarak doğması

Erken doğum

Erken doğuma bağlı olarak bebeğin akciğer gelişiminin tamamlanmamış olması

Bebekte görülebilecek kimi metabolik hastalıklar ve buna bağlı olarak doğum sonrası yoğun bakım ihtiyacı

Bebeğin ileriki yaşamında tip 2 diyabet hastalığına yakalanma ihtimalinin artması

Gebelik şekeri olması halinde anne adaylarına normal şeker hastaları gibi ağızdan alınacak şeker ilaçları verilmez. Bunun yerine diyet ve egzersiz uygulamaları, insülin verilmesi gibi tedavi yolları tercih edilir.

Doktorun ve diyetisyenin birlikte hazırladığı, gebelik durumuna uygun diyet programıyla anne adayının beslenmesi sağlanır. Bu beslenme listesinde çikolata, dondurma, şerbetle hazırlanan tatlılar, beyaz undan yapılmış yiyecekler yer almaz.

Bu diyet sırasında anne adayının doktorun önerdiği egzersizleri yapması da, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye etkili olur. Bu egzersizler yürüyüş ve yüzme gibi sporlardan seçilmelidir. Bu uygulamaların faydalı olmadığı anne adaylarında insülin verilerek, şeker hastalığı kontrol altına alınır.

Bunun yanı sıra, gestasyonel diyabet saptanan kişilerin bir kısmında hastalık tip 2 diyabet hastalığı olarak devam edebilmektedir. Bu nedenle, hekiminize de danışarak doğumdan sonraki dönemde de diyabet hastalığı için kontrol altında olmanız sağlığınız açısından önem taşımaktadır.

Ayrıca, önceki gebeliklerinde gestasyonel diyabet teşhisi almış kişilerin, daha sonraki gebeliklerinde de gestasyonel diyabet ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle, böyle bir durumun varlığı halinde doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.