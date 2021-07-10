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Seksenler'in yıldızı Zeynep Demirel, doğum gününü dikkat çeken paylaşımla kutladı! Kusursuz fiziğiyle övgü topladı!

TRT 1'de ekrana gelen Seksenler dizisinde Amelie karakterine hayat veren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından 32. doğum gününü süper mini elbiseli pozlarıyla kutladı.

Seksenler'in yıldızı Zeynep Demirel, doğum gününü dikkat çeken paylaşımla kutladı! Kusursuz fiziğiyle övgü topladı!

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel TRT 1 ekranlarında yayınlanan başrollerini Özlem Türkad, Ayşe Tolga, Şoray Uzun ve İlker Ayrık'ın canlandırdığı Seksenler dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla da adından söz ettiriyor. 

Seksenler'in yıldızı Zeynep Demirel, doğum gününü dikkat çeken paylaşımla kutladı! Kusursuz fiziğiyle övgü topladı!

"İYİ Kİ DOĞMUŞUM"

Geçtiğimiz gün 32. doğum gününü 517 bin takipçisi bulunan Instagram'dan yayınladığı paylaşımla kutlayan  Demirel, "O zaman happy birthday to me. Hepinizi seviyorum kendimi de seviyorum. İyi ki doğmuşum. 32 oldum" notunu ekledi.

Seksenler'in yıldızı Zeynep Demirel, doğum gününü dikkat çeken paylaşımla kutladı! Kusursuz fiziğiyle övgü topladı!

Kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Zeynep Demirel'in paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Seksenler'in yıldızı Zeynep Demirel, doğum gününü dikkat çeken paylaşımla kutladı! Kusursuz fiziğiyle övgü topladı!

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