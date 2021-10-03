Sekte ne demek, TDK'ya göre Sekte kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sekte ne demek? Sekte TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sekte kelimesi. Peki sekte ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sekte nedir, sekte kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SEKTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sekte kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sekte kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre sekte kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Olmakta olan bir şeyin birdenbire durarak kesilmesi, durgu

- Bozukluk

- İnme, felç



SEKTE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- sekte vermek

- sekte vurmak

- sekteye uğramak

- sekteye uğratmak



SEKTE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kalp sektesi

