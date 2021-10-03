Mühre ne demek, TDK'ya göre Mühre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 3 Ekim 2021 Pazar | Kovaların günü olaylı geçecek! Balıklar keyif yapmak isteyecek! İşte diğer burçlar...Son dakika! MHP'lileri taşıyan yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!Resmi Gazete'de bugün (03.10.2021) | 3 Ekim 2021 Resmi Gazete kararları3 Ekim 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıŞOK 3 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu | ŞOK'ta bu hafta neler var 13 Ekim 2021?ABD'li ilaç firması müjdeyi verdi! Geliştirdikleri hap koronavirüsü önlüyor!Armatür ne demek, TDK'ya göre Armatür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çakmak gazı faciası! İzmit'te ev cayır cayır yandı!Çocukların kavgasına aileler de karıştı! Pompalı tüfekle ateş açtı! 1 kişi yaşamını yitirdi
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Sekte ne demek, TDK'ya göre Sekte kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sekte ne demek, TDK'ya göre Sekte kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sekte kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sekte ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sekte nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sekte kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sekte ne demek, TDK'ya göre Sekte kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sekte ne demek? Sekte TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sekte kelimesi. Peki sekte ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sekte nedir, sekte kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SEKTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sekte kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sekte kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre sekte kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Olmakta olan bir şeyin birdenbire durarak kesilmesi, durgu
- Bozukluk
- İnme, felç

SEKTE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- sekte vermek
- sekte vurmak
- sekteye uğramak
- sekteye uğratmak

SEKTE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kalp sektesi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT