Sel enkazı altında kalan inek, canlı olarak kurtarıldı!

Sinop'ta gerçekleşen sel felaketinde 40'a yakın evin harap olduğu Babaçay köyünden ilk kez umut dolu bir haber geldi. Yaşanan selden günler sonra hayata tutunan bir inek kurtarıldı. Enkaz altında kalan inek köy halkı tarafından fark edildi. Çamur ve balçığa gömülmüş ahır enkazında olduğu görülen inek uzun uğraşlar sonucu canlı bir şekilde çıkarıldı.