Sel enkazı altında kalan inek, canlı olarak kurtarıldı!ABD kan donduran olayı doğruladı: Askeri kargo uçağında insan eti parçaları bulundu!Ankara'da dehşete düşüren olay! Silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandıMeteoroloji uyard:! Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yoğunluğunu arttıracak! Hava bugün nasıl olacak 18 Ağustos 2021 Çarşamba?Resmi Gazete'de bugün (18.08.2021) | 18 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararlarıSon dakika | Kabil Büyükelçiliği'nden flaş açıklama: Tahliye olmak isteyenlerin dönüşleri için eşgüdümü sürdürüyoruzBorussia Dortmund 1 - 3 Bayern Münih | MAÇ SONUCUSon dakika | Bakan Koca duyurdu! İşte düşük riskli il sayısı...Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi duyurdu! Güney Atlantik’te 6.1 şiddetinde depremSon dakika | Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78 oldu
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sel enkazı altında kalan inek, canlı olarak kurtarıldı!

Sel enkazı altında kalan inek, canlı olarak kurtarıldı!

Sinop'un Ayancık ilçesinde selin yıkıp geçtiği Babaçay köyünde enkaz altında kalan bir inek canlı bir şekilde kurtarıldı.

Sel enkazı altında kalan inek, canlı olarak kurtarıldı!

Sinop'ta gerçekleşen sel felaketinde 40'a yakın evin harap olduğu Babaçay köyünden ilk kez umut dolu bir  haber geldi. Yaşanan selden günler sonra hayata tutunan bir inek kurtarıldı. Enkaz altında kalan inek köy halkı tarafından fark edildi. Çamur ve balçığa gömülmüş ahır enkazında olduğu görülen inek uzun uğraşlar sonucu canlı bir şekilde çıkarıldı.

Sel enkazı altında kalan inek, canlı olarak kurtarıldı!

 

Sel enkazı altında kalan inek, canlı olarak kurtarıldı!

 

Sel enkazı altında kalan inek, canlı olarak kurtarıldı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT