Sel felaketi hayatı resmen durdurdu! Can kaybı 35'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp!

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir haftadır durmaksızın yağan sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Yaşanan sel sonrası can kaybı 35'e yükselirken yüzlerce kişi aranıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde bir haftadır neredeyse durmadan devam eden yağışlar, eyaletteki yaşamı felç etti. Şiddetli yağışlardan dolayı sel felaketi yaşandı. Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği felaket sonrası arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor. Eyalet valisi tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 36'e ulaştığı, yüzlerce kişinin kayıp olduğu ve yaşamını yitirenlerin sayısının artmasından endişe duyurduğu belirtildi. Yağışlar hala devam ediyorken halkın kendilerine dikkat etmeleri tembih edildi.

Sel felaketi hayatı resmen durdurdu! Can kaybı 35'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp!

YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞILAMIYOR

Arama kurtarma ekipleri, kayıp yüzlerce insana ulaşmak için çalışmalarını sürdürmeye çalışsa da, felaket sonrası yolların ve köprülerin zarar görmesi çalışmaları yavaşlatıyor. Çoğu yerleşim alanına yıkılan köprüler ve bozular yollar nedeniyle gidemediklerini belirten ekipler, arama kurtarma çalışmaları için farklı yollara başvuruyor.

Sel felaketi hayatı resmen durdurdu! Can kaybı 35'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bölgeden en çok etkilenen Breathitt ve Hindmann şehirleri, bir yandan kayıp vatandaşların bulunması için seferberlik ilan ederken bir yandan da yağma olaylarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Alınan karar neticesinde vatandaşların sokaklara çıkması yasaklandı.

Eyalet valisi Andy Beshear, yaşanan bu zor günler dolayısıyla hem mağdurlara saygı göstermek hem de vefat eden vatandaşları anmak için bugünden itibaren 8 Ağustos'a kadar resmi bayrakların yarıya kadar indirilmesi kararını aldıklarını duyurdu.

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