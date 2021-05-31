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Selahaddin Gülen kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen'in yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin ardından Selahaddin Gülen, internette Selahaddin Gülen kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? sorularıyla internette aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Selahaddin Gülen kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

Selahaddin Gülen kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de Selahaddin Gülen ile ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

SELAHADDİN GÜLEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmeyen Selahattin Gülen'in, terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni olduğu öğrenildi. Öğretmen olduğu bilinen ve Türkiye'den firar eden FETÖ’cü Selahattin Gülen'in Kenya'da yakalandığı öğrenildi.

Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi.

Selahaddin Gülen kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Seriyye Gülen ile evli olduğu bilinen Selahaddin Gülen'in kaç çocuğu bilinmemektedir. Uzun yıllardır yurt dışında firarda olan Selahattin Gülen'in eşi Seriyye Gülen, 3 Mayıs’tan bu yana eşinden haber alamadığını söylemiş ve "Eşimin yakalandığını düşünüyorum." demişti. 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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