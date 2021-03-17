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Selahattin Alpay'ı eşi kimdir? Emine Alpay nereli, kaç yaşında?

Ünlü türkücü Selahattin Alpay'ın sanat hayatının yanı sıra özel yaşamı da merak konusu oldu. Peki Selahattin Alpay'ı eşi kimdir? Emine Alpay nereli, kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Selahattin Alpay'ı eşi kimdir? Emine Alpay nereli, kaç yaşında?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Selahattin Alpay'ın hayatı izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Selahattin Alpay'ı eşi kimdir? Emine Alpay nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

EMİNE ALPAY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

71 yaşındaki türkücü Selahattin Alpay ile hayatını birleştiren Emine hanım, eşinin aksine ekranlardan uzakta bir hayat sürmeyi tercih etmektedir. Bu sebep ile hakkında pek fazla bilgi mevcut değildir. Öte yandan uzun yıllardır evli olan çiftin bu evliliklerinden 2 kız bir de erkek evladı vardır. 

SELAHATTİN ALPAY KİMDİR?

Selahattin Alpay 1950 yılında Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da, liseyi ise daha sonra Ankara Akşam Ticaret Lisesi'nde bitirdi.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Selahattin Alpay kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?Selahattin Alpay kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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