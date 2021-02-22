Selahattin Demirtaş'tan demokrasi ittifakı çıkışı! Kimleri kast etti?

PKK propagandası yapmak suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası alan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2023'de yapılacak olan seçimlere ilişkin köşe yazısında değerlendirmelerde bulundu. T24'te "İyi misiniz? " başlığıyla yayımlanan köşe yazısında Demirtaş, önümüzdeki seçimlerin iyiler ve kötüler arasında olacağını ifade ederek, iyilerin tarafındaysanız " İyilerin tarafındaysanız yeriniz bellidir, kararsız olmaya gerek yok." dedi.

İyilik ve kötülüğün tüm partilerde az çok olduğunu belirten Demirtaş," Ben tüm partilerdeki "iyilik" yanlılarının seslerini yükseltmesi ve bir araya gelmelerinden söz ediyorum." dedi.

Çeşitli platformlarda iyilik yanlarının birlikte durmasını ve siyasi partilerin iyilik ittifakına zorlanması gerektiğini ifade eden Demirtaş," Buna kavramsal olarak "demokrasi ittifakı" da denilebilir. Bu şekilde, toplumu gerçek bir tercih yapma durumuna sevk etmeliyiz. Ak Parti'ye ve seçmenlerine de bu şekilde seslenmeliyiz." ifadelerini kullandı.