Selahattin Özdemir’in kalp krizi geçirdi. Bu durum birçok internet kullanıcısının internet üzerinde Selahattin Özdemir hakkında araştırma yapmasına yol açtı. Peki Selahattin Özdemir kimdir? Kalp krizi mi geçirdi? Sağlık durumu nasıl? Ayrıntılar haberimizde.

SELAHATTİN ÖZDEMİR KİMDİR?

1961 yılında Adana dünyaya gelen Selahattin Özdemir, ilk albümünü 1982 yılında piyasaya çıkarmış ve 20’nin üzerinde albüm yapmıştır. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özdemir, gençlik yıllarında okuduğu ‘Yanlış Yerde Doğmuşum,’Yaşamam Artık, ‘Esrar Perdesi ve ‘Hem yaratıyorsun hem Unutuyorsun’ isimli 4 şarkıdan dolayı pişmanlık duyup, Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne başvurmuş ve bu şarkıların albümlerinden çıkartılmasını ve radyolarda çalınmamasını talep etmiştir. Özdemir, 2019 yılında ise Mozart'ın 21. piyano konçertosunu sözlü olarak yorumlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

SELAHATTİN ÖZDEMİR'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ses sanatçısı Onur Akay, Selahattin Özdemir'in yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve durumunun kritik olduğunu ifade etti.