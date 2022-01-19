Selçuk Bayraktar, ABD'li Max Tegmark'a ayar verdi: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır, biz topraklarımızı geri aldık

Türkiye'nin ekonomisine katkı sunan ve savunma sanayide önemli bir aktör haline gelmesini sağlayan İHA ve SİHA'ların üretildiği BAYKAR'da Teknoloji Liderliği (CTO) olarak görev yapan ve Türkiye’nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı olan Selçuk Bayraktar için İsveç kökenli ABD'li Fizik Profesörü Max Tegmark çirkin sözler sarf etti.

EĞİTİM VERDİĞİ İÇİN UTANIYORMUŞ

Tegmark görev yaptığı Massachusetts Institute of Technology'de eğitim alan Selçuk Bayraktar için " Ona burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." sözlerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR YANIT VERDİ

Tepki çeken sözlere yanıt veren Selçuk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözüm ona bir akademisyen, Karabağ Hrkt. döneminde bir mülakatta 'Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz' demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!"