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  3. Selçuk Bayraktar, ABD'li Max Tegmark'a ayar verdi: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır, biz topraklarımızı geri aldık

Selçuk Bayraktar, ABD'li Max Tegmark'a ayar verdi: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır, biz topraklarımızı geri aldık

ABD'de bulunan Massachusetts Institute of Technology'de görev yapan Fizik Profesörü Max Tegmark'ın Selçuk Bayraktar için," Ona burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum" sözlerine yanıt veren Bayraktar," Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, ABD'li Max Tegmark'a ayar verdi: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır, biz topraklarımızı geri aldık

Türkiye'nin ekonomisine katkı sunan ve savunma sanayide önemli bir aktör haline gelmesini sağlayan İHA ve SİHA'ların üretildiği BAYKAR'da Teknoloji Liderliği (CTO) olarak görev yapan ve Türkiye’nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı olan Selçuk Bayraktar için İsveç kökenli ABD'li Fizik Profesörü Max Tegmark çirkin sözler sarf etti. 

Selçuk Bayraktar'dan Max Tegmark'a ayar verdi: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır, biz topraklarımızı geri aldık

EĞİTİM VERDİĞİ İÇİN UTANIYORMUŞ

Tegmark görev yaptığı Massachusetts Institute of Technology'de eğitim alan Selçuk Bayraktar için " Ona burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." sözlerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan Max Tegmark'a ayar verdi: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır, biz topraklarımızı geri aldık

SELÇUK BAYRAKTAR YANIT VERDİ

Tepki çeken sözlere yanıt veren Selçuk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözüm ona bir akademisyen, Karabağ Hrkt. döneminde bir mülakatta 'Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz' demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!"

 

Selçuk Bayraktar'dan Max Tegmark'a ayar verdi: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır, biz topraklarımızı geri aldık

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